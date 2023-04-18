خطة مصرية كبيرة لتأمين غذاء المصريين

كشف مدير معهد المحاصيل الحقلية في مصر رضا محمد قمبر، ورئيس الحملة القومية للقمح أن هناك خطة حكومية طموحة تستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لنحو 3.3 مليون فدان حتى 2030.

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وأوضح أن الخطة تهدف للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان، مقابل 9.7 مليون فدان حاليًا، وأنه يتم الاعتماد في تلك الخطة على المشروعات القومية الحديثة مثل "مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات".

وأضاف قمبر، أن هناك مقترحات باستغلال الزيادات الجديدة في الرقعة الزراعية لصالح محصول القمح، لسد الفجوة المحلية ومواكبة الزيادة السكانية وتقليل فاتورة الواردات، ذاكرا أنه مستهدف إنتاج نحو 17 مليون طن قمح محلي خلال 2030، مما يوفر مليارات الدولارات.

وأوضح رئيس الحملة القومية للقمح، أن المساحة المزروعة من القمح هذا العام بلغت 3.2 مليون فدان، مؤكدا أنه مخطط زيادة المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2024 إلى 4 ملايين طن قمح محلي، ومضاعفة الإنتاجية بابتكار أصناف جديدة سيتم الإعلان عنها عقب اعتمادها قريبًا، وهذا بعد رفع الدولة لأسعار شراء القمح إلى 1500 جنيه للإردب، مقابل 850 جنيها العام الماضي، أي بمقدار يقارب الضعف.

لفت إلى البدء في زراعة أصناف "مصر 3 ومصر 4 وسخا 95" هذا الموسم، والذي كان لهم أثر إيجابي على إنتاجية القمح في توشكى وشرق العوينات، وهذا لتحملهما الجفاف ودرجات الحرارة المتقلبة والظروف المناخية السيئة، مشيرا إلى متوسط إنتاجية القمح هذا العام 20 إردبًا بما يوازي 3 أطنان في الفدان.

وتوقع مدير معهد المحاصيل الحقلية، زيادة إقبال مزارعي القمح على توريد محصولهم للدولة بعد رفع أسعار التوريد لـ1500 جنيه، مضيفًا أن إنتاجية محصول القمح هذا الموسم "مُبشرة"، حيث قفزت إنتاجية بعض المساحات المزروعة بالقمح لـ28 إردبًا في الفدان، مما يُعد نجاحًا للأصناف الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وانتهى موسم توريد القمح العام الماضي في نهاية أغسطس، حيث استلمت وزارة التموين 4.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين، فيما كانت تستهدف 6 ملايين طن في بداية موسم التوريد، كما ألزمت الوزارة مزارعي القمح بتوريد 12 إردبا لكل فدان.

وقلّصت مصر استيرادها للقمح في 2022، بنسبة 13% عن عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9 ملايين و614 ألف طن، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11 مليونا و32 ألف طن، وتربعت روسيا على رأس قائمة الدول التي استوردت مصر القمح منها بمقدار 5.4 مليون طن.

المصدر: الشروق