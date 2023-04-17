العراق يعرض وساطته بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في بغداد اليوم الاثنين، استعداد بلاده للتوسط لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مع كوليبا، اعتبر فؤاد حسين أن "هذه الزيارة مهمة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضا للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا".

وأكد حسين أن بغداد مستعدة "لمساعدة الطرفين على الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار، وثانيا بدء المباحثات"، وذلك في إطار مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية التي يشارك العراق فيها منذ عام.

في حين أن وزير الخارجية الأوكراني استبعد نجاح أي مبادرة للوساطة في الوقت الحالي.

كما أوضح وزير الخارجية العراقي قائلا: "نؤكد مرارا وتكرارا أننا ضد الحرب ونؤمن بالحوار والمفاوضات، لكن الحوار و المفاوضات تحتاج الى طرفين..حينما يصل الطرفان الى قناعة بأنه من الضروري البدء بالحوار، ستكون بغداد في خدمة الطرفين".

وهذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى العراق منذ 11 عاما، وتأتي في أعقاب زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد في فبراير.

ويأتي العرض العراقي بعد أن أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأحد أنه ناقش مبادرة وساطة مشتركة مع الصين والإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن الولايات المتحدة وأوروبا تطيلان أمد النزاع.

المصدر: "فرانس برس"