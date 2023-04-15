 
مباشر

في ثاني أيام عملية تبادل الأسرى.. طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء (صور)

أخبار العالم العربي

في ثاني أيام عملية تبادل الأسرى.. طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء (صور)
AP
طائرة تنقل أسرى حوثيين تقلع من السعودية باتجاه صنعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4os

غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين السعودية اليوم السبت متجهة إلى صنعاء، على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقل سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل الأسرى.

إقرأ المزيد
وصول أول طائرتين بعملية تبادل الأسرى لمطاري عدن وصنعاء
وصول أول طائرتين بعملية تبادل الأسرى لمطاري عدن وصنعاء

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان: "أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية إنجاز عملية تبادل للأسرى مع جماعة أنصار الله الحوثيين، ووصول طائرتين تقلان أسرى من الجانبين إلى مطاري عدن وصنعاء بشكل متزامن.

ورحب مجلس التعاون الخليجي ببدء عملية تبادل الأسرى، واعتبر الاتفاق بارقة أمل لوضع الأزمة اليمنية على طريقِ الحل.

في ثاني أيام عملية تبادل الأسرى.. طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء (صور)
في ثاني أيام عملية تبادل الأسرى.. طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء (صور)
في ثاني أيام عملية تبادل الأسرى.. طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء (صور)

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا