في ثاني أيام عملية تبادل الأسرى.. طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء (صور)

غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين السعودية اليوم السبت متجهة إلى صنعاء، على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقل سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل الأسرى.

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وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان: "أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية إنجاز عملية تبادل للأسرى مع جماعة أنصار الله الحوثيين، ووصول طائرتين تقلان أسرى من الجانبين إلى مطاري عدن وصنعاء بشكل متزامن.

ورحب مجلس التعاون الخليجي ببدء عملية تبادل الأسرى، واعتبر الاتفاق بارقة أمل لوضع الأزمة اليمنية على طريقِ الحل.

المصدر: أ ف ب