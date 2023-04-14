العثور على 16 مصريا داخل شاحنة تركية في دولة أوروبية

أوقفت الشرطة الهنغارية شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية قرب حدودها الجنوبية لتكتشف بداخلها 17 مهاجرا أغلبهم من مصر مكدسين دون تهوية بعد بلاغ من السلطات الرومانية.

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وقالت الشرطة في بيان لها إن المهاجرين كانوا في حاجة لرعاية طبية فورية.

وقالت الشرطة على موقعها في الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحدا من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت الشاحنة أمس الخميس بالقرب من قرية كيشتيليك واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرب البشر وهو تركي الجنسية.

وأقامت المجر سياجا على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.

المصدر: وكالات