"نانسي ورنا".. متهمتان في تهريب مصريين إلى أوروبا

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل قضية تتهم فيها سيدتان وآخرون مجهولون بتشكيل تنظيم عصابي يختص في تهريب المهاجرين المصريين إلى دول أوروبية.

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واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مدير إدارة التخطيط والمتابعة بإدارة الهجرة غير الشرعية، والذي قال في التحقيقات، إنه "تمكن من اسيقاف المهاجرين وآخرين مسافرين على إحدى شركات الطيران المتجهة من ميناء القاهرة الجوي إلى دولة ألبانيا عبر إحدى شركات السياحة".

وأضاف، أنه بمواجهتهم قرروا أنهم في إطار سعيهم للبحث عن فرصة عمل بإحدى الدول الأوروبية وعدم تمكنهم من الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول تلك الدول، تواصلوا مع إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة والتي ذاع صيتها بتسفير الشباب إلى دولة ألبانيا ومنها يتم تهريبهم إلى باقي الدول الأوروبية.

وأكدت التحريات، أن الشركة بالفعل أقدمت على تهجيرهم، وكان ذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه عن كل مهاجر غير شرعي.

كما أقرت "م.م.ص"،– 43 سنة – أخصائي تحاليل طبية بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن شهادات تحليل (تفاعل البوليمرات المتسلسل PCR) والمنسوب صدورها لإدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان مصطنعة بالكامل ولم تصدر منها "مزورة"، وأن التوقيع الممهور به تلك الشهادات مختلف تماما عن توقيعها.

والمتهمتان في القضية هما "نانسي.ن. خ. ع" – 34 سنة – موظفة بإحدى شركات السياحة، و"رنا.ن. خ. ع" 36 سنة – موظفة بنفس الشركة.

المصدر: القاهرة 24