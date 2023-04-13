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دقلو يؤكد التزامه التام بالاتفاق الإطاري في السودان

أخبار العالم العربي

دقلو يؤكد التزامه التام بالاتفاق الإطاري في السودان
Legion-Media
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أشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، إنه لايزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.

وجاءت تصريحات دقلو، بعد ظهور التوتر على السطح بعدما حذر الجيش من أن حشد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ينذر باندلاع مواجهة.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتحشيد قواتها والانفتاح داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن السودانية.

واعتبر الجيش في بيان شديد اللهجة صادر عن الناطق الرسمي باسمه، يوم الخميس، أن الخطوة ستزيد من المخاطر التي تحيط بالبلاد.

وأكد على أن انفتاح الدعم السريع تم دون موافقة أو تنسيق مع قيادة الجيش، وذكر البيان أنها خالفت القانون وتوجيهات اللجان الأمنية والمركزية والولائية.

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المصدر: وكالات 

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