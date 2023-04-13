السودان.. الجيش يحذر من تحركات الدعم السريع داخل عدد من المدن

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتحشيد قواتها والانفتاح داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن السودانية.

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واعتبر الجيش في بيان شديد اللهجة صادر عن الناطق الرسمي باسمه، اليوم الخميس، أن الخطوة ستزيد من المخاطر التي تحيط بالبلاد.

وأكد على أن انفتاح الدعم السريع تم دون موافقة أو تنسيق مع قيادة الجيش، وذكر البيان أنها خالفت القانون وتوجيهات اللجان الأمنية والمركزية والولائية.

وحذر الدعم السريع من الاستمرار في الخطوة باعتبارها ستزيد من الانقسامات والتوترات، وقد تقود لانفراط الأمن بالإبلاغ، وأشار البيان إلي أن الخطوة أثارت هلعا وخوفا وسط المواطنين وفاقمت من المخاطر الأمنية، فضلا عن كونها زادت من التوتر بين الجيش والدعم السريع.

ونبه البيان لمساعي الجيش في "إيجاد الحلول السلمية لتجاوزات الدعم السريع، حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم رغبته في الصراع المسلح، الذي من شأنه أن يقضي على البلاد"، وحذر الجيش القوى السياسية في السودان من المزايدة بمواقفها الوطنية.

المصدر: RT