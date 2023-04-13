وزير خارجية الإمارات يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحب وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مؤكدا أن الخطوة المهمة تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس.

وأكد وزير خارجية الإمارات، أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما تمنى المزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين.

واتفقت قطر والبحرين، يوم الأربعاء، في الرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين في عام 2017.

وأثار قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا، العديد من ردود الفعل الدولية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، إن موسكو ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، الأمر الذي سيساهم في تحسين الوضع في منطقة الخليج، وخلق جو من الثقة والتعاون متبادل المنفعة.

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المصدر: وكالة أنباء الإمارات