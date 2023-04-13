الخارجية الروسية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، إن موسكو ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، الأمر الذي سيساهم في تحسين الوضع في منطقة الخليج، وخلق جو من الثقة والتعاون متبادل المنفعة.

واتفقت قطر والبحرين، يوم الأربعاء، في الرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين في عام 2017.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية: "ترحب موسكو بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، ونحن مقتنعون بأن ذلك سيساهم في التحسين الشامل للوضع في منطقة الخليج، وتكوين جو من الثقة والتعاون متبادل المنفعة هناك".

وتؤكد الوزارة، أن ترسيخ الاتجاهات الإيجابية في تطور الوضع في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، سيحفز أيضا مزيدا من التقارب بين الرياض وطهران.

وأضافت: "نأمل أن يتم تنفيذ خطة العمل لتطبيع العلاقات بين الدول، بما في ذلك تعيين السفراء التي اتفق عليها الطرفان خلال اجتماع خارجية إيران والسعودية، في بكين يوم 6 أبريل، بشكل كامل كما هو مقرر".

وقررت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، في وقت سابق، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأثار قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا، العديد من ردود الفعل الدولية.

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المصدر: نوفوستي