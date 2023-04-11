البابا تواضروس يعرب عن حزنه العميق على ما يتعرض له دير بيتشيرسكايا لافرا الروسي في كييف

بعث بابا الإسكندرية تواضروس رسالة إلى البطريرك كيريل بطريك موسكو وسائر روسيا أعرب فيها عن "حزنه العميق" على ما يتعرض له دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف.

إقرأ المزيد

وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى غبطة البطريرك كيريل بطريك موسكو وسائر روسيا رسالة أعرب فيها عن حزنه العميق على خلفية ما يتعرض له دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف.

وقال إنه أرسل خطاب بالاعتراض على هذه الأحداث إلى سفارة أوكرانيا في مصر.

ووجه البطريرك كيريل رسالة إلى عدد من رجال الدين المسيحي في العالم والمنظمات الدولية، أطلعهم فيها على ما يتعرض له المسيحيون الأرثوذوكس الروس من اضطهاد في أوكرانيا.

وسبق لسلطات نظام كييف مؤخرا وطردت رهبان الدير الروسي المذكور، بذريعة انتهاء عقد إيجار الأرض المبني عليها.

وتستمر الاعتصامات المعارضة لهذه الممارسات في محيط الدير، حيث يتعرض المشاركون فيها للاضطهاد والاعتداءات من المنشقين عن الكنيسة، ومرتزقة نظام كييف من النازيين المدسوسين.

المصدر: RT