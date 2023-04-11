تونس.. "حراك 25 يوليو" يحجب الثقة عن مؤسسة الحزب

أعلن حراك 25 يوليو "حركة شباب تونس الوطني" حجب الثقة عن مؤسسة الحزب، سجيعة بن منصور بديدة، بعد توجيه مكتوب رسمي إلى رئاسة الحكومة واستكمال جميع الإجراءات القانونية لذلك.

ووفق نص محضر جلسة عقدت أمس الاثنين 10 أفريل 2023، تم سحب الثقة من مؤسسة الحزب سجيعة بن منصور بديدة، وذلك بعد أن تم توجيه مكتوب رسمي إلى رئاسة الحكومة.

وأكد الحزب في محضر الجلسة أن سحب الثقة من المؤسسة سجيعة بديدة يأتي بسبب "استلامها أموال وحوالات مالية على حساب الحزب من جهات غير معلومة ومن رجال أعمال ولديها قضايا مودعة لدى المحاكم في الغرض".

وأوضح الحزب أن أسباب سحب الثقة من بديدة يأتي أيضا بسبب "إسنادها تكاليف قانونية دون إذن كتابي من رئيس الحزب".

كما أعلن حراك 25 جويلية أنه سيعقد مؤتمره الأول يوم 7 ماي المقبل، وذلك للإعداد للمؤتمر الإنتخابي يوم 29 أفريل 2024 وفق مقتضيات القانون الأساسي للحزب والمصادقة على النظام الداخلي للحزب والمصادقة على المجلس المركزي المتكون من 31 قياديا.

Legion-Media

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المصدر: "موزاييك"