 
مباشر

الحكومة اليمنية تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تعلن موعد بدء عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين
Globallookpress
صفقة سابقة لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3sb

أعلن مسؤول يمني أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين ستبدأ الخميس لتستمر 3 أيام، وتشمل رحلات جوية بين صنعاء وعدن ومناطق أخرى باليمن إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل عبر "تويتر": "اكتملت كل الترتيبات.. لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها".

وأضاف "التنفيذ سيبدأ بإذن الله بتاريخ 13 أبريل 2023.. وسيكون أول يوم من عملية التبادل عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن وصنعاء وصنعاء وعدن".

إقرأ المزيد
"أنصار الله": صنعاء جاهزة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها

وستتبعها في اليوم التالي رحلات بين صنعاء والرياض وأبها (جنوب السعودية) والمخا (غرب اليمن). وفي اليوم الثالث ستكون هناك رحلات بين مأرب (وسط شمال اليمن) وصنعاء، وفقا للمسؤول اليمني.

وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وكتب فضائل "ستتبع عملية التبادل هذه عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون".

والسبت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى عن وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقت سابق.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون تنفيذ صفقة أولى لتبادل الأسرى اليمنيين مع السعودية (صورة)
الحوثيون يعلنون تنفيذ صفقة أولى لتبادل الأسرى اليمنيين مع السعودية (صورة)

وكان الحوثيون والحكومة أعلنوا الشهر الماضي أنهم توصلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وتم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما الى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا