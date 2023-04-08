الحوثيون يعلنون تنفيذ صفقة أولى لتبادل الأسرى اليمنيين مع السعودية (صورة)

أعلن رئيس لجنة الأسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى، وصول 13 أسيرا يمنيا إلى مطار صنعاء أفرجت عنهم السلطات السعودية مقابل أسير سعودي.

وقال المرتضى في تغريدة على "تويتر": "استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق. ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الإسبوع ان شاءالل"ه.

استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق.

ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الإسبوع ان شاءالله. pic.twitter.com/eX1r6WQcXO — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 8, 2023

وفي وقت سابق اليوم اتهم الحوثيون الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ صفقة الأسرى التي من المفترض أن تكتمل يوم الاثنين القادم .

وقال المرتضى في تغريدة: "تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد ، وهذا بسبب أن طرف مأرب ( حزب الإصلاح ) غير جاهزين للتنفيذ. في عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عن ما تم الالتزام به من كل الأطراف وعلى الأمم المتحدة الضغط عليهم للكف عن هذه الممارسات اللا مسؤولة واللا إنسانية".

تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد ، وهذا بسبب أن طرف مأرب ( حزب الإصلاح ) غير جاهزين للتنفيذ.

في عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عن ما تم الالتزام به من كل الأطراف

وعلى الأمم المتحدة الضغط عليهم للكف عن… — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 7, 2023

المصدر: RT