"أنصار الله": صنعاء جاهزة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها

أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنية عبد القادر المرتضى جهوزية صنعاء لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها المحدد.

وفي تدوينة عبر "تويتر" قال المرتضى إن "الصليب الأحمر لدينا استكمل زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر المشمولين بالاتفاق"، وأضاف: "وأصبحنا في جهوزية كاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد".

وأعرب المرتضى عن أمله في أن يكون "الطرف الآخر بنفس الجهوزية".

استكمل الصليب الأحمر لدينا زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر المشمولين بالاتفاق، وأصبحنا في جهوزية كاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد.

ونأمل أن يكون الطرف الآخر بنفس الجهوزية. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 6, 2023

وكان المرتضى أعلن أواخر الشهر الماضي أن صفقة الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في جنيف ستتم يومي الـ19 والـ20 من رمضان الجاري.

وأوضح أن الصفقة التي "تضم 706 من أسرى الجيش و181 من الطرف الآخر سينفذها الصليب الأحمر على ثلاث مراحل يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب".

المصدر: RT