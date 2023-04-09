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أمطار غزيرة وبرد شرق المدينة المنورة وتوقعات بجريان السيول (فيديو)

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أمطار غزيرة وبرد شرق المدينة المنورة وتوقعات بجريان السيول (فيديو)
Gettyimages.ru
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تشكلت فوق محافظة ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة برديات كثيفة عصر اليوم، مصحوبة بأمطار غزيرة تهطل في مهد الذهب بالمدنية منذ صباح اليوم.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة.

كما حذّر أنه بداية من منتصف ليلة الاثنين 10 أبريل، قد تغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.

بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة. ونبه إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية

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