الرئيس الجزائري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك.

واستعرض الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين.

كما ناقش قائدا البلدين "الوضع الراهن في دولة فلسطين وما يجري فيها من تعد وعدوان ولا سيما في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما يتعرض له من تدنيس، واستفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان".

واتفق الرئيسان مبدئيا على تبادل الزيارات بينهما في المستقبل.

المصدر: RT