الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري في دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت الحكومة السابقة استقالتها لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 23 من يناير الماضي، قبل أن يقوم ولي العهد بإعادة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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وبين الوزراء المستمرون من الحكومة السابقة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية، وبدر حامد يوسف الملا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.

المصدر: وسائل إعلام كويتية