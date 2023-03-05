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الكويت.. إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد بتشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

الكويت.. إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد بتشكيل الحكومة
Globallookpress
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس الحكومة الكويتية
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أعاد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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وكانت الحكومة الكويتية استقالت في 23 يناير الماضي، على إثر توتر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد 3 أشهر فقط على تشكيلها.

وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء.

المصدر: الأنباء+ العين الإخبارية

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