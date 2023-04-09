"لواء القدس" يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل

أعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا مسؤوليته عن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل الليلة الماضية.

وقال الفصيل في بيان مقتضب فجر اليوم الأحد: "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

وأضاف: "نتوعد الكيان الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان".

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وأمر مجلس الجولان الإقليمي بفتح الملاجئ في جميع المستوطنات في جنوب الجولان وطُلب من المستوطنين البقاء في جانب الغرف المحصنة.

وذكر المجلس أنه بعد إطلاق 3 صواريخ من سوريا، لم يرصد أي أضرار بشرية أو مادية.

المصدر: وكالات