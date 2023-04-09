سماع دوي انفجارات في محيط دمشق وإسرائيل تعلن عن شنّ غارات داخل سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنّ غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تويتر: " أغارت طائرات حربية إسرائيلية قبل قليل على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالاضافة الى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري. وتأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيرة اسرائيلية منصات اطلاق الصواريخ التي استخدمت لاطلاق القذائف من داخل سوريا"

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن كل هذه الغارات تاتي ردا على اطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. محملا "الدولة السورية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها وأنه لن يسمح بمحاولات خرق السيادة الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي أنه تم رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة الى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان.

بينما أفادت وكالة "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

#عاجل



أغارت طائرات حربية إسرائيلية قبل قليل على أهداف إضافية في #سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالاضافة الى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري.



تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيرة اسرائيلية منصات اطلاق الصواريخ التي استخدمت لاطلاق القذائف من داخل سوريا pic.twitter.com/fzWd75FuF8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2023

#عاجل تواصل قوات جيش الدفاع شن غارات داخل الأراضي السورية وذلك بعد ان تم رصد مرة أخرى اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفتين الى داخل الأراضي الاسرائيلية لتسقط قذيفة واحدة في منطقة مفتوحة وقذيفة اخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية pic.twitter.com/zCjJWm0akr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2023