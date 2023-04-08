 
مباشر

وزير خارجية لبنان يعلن تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى المنظمة الدولية

أخبار العالم العربي

وزير خارجية لبنان يعلن تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى المنظمة الدولية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v353

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السبت، أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى المنظمة الدولية عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان فجر الجمعة.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع اللبناني: ملتزمون بالقرار 1701
وزير الدفاع اللبناني: ملتزمون بالقرار 1701

وقال بو حبيب، بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، أنه "تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة".

وأوضح بوحبيب أن "الرسالة تتضمن تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان.

المصدر: النشرة 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا