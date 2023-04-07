وزير الدفاع اللبناني: ملتزمون بالقرار 1701

قال وزير الدفاع اللبناني مريس سليم، اليوم الجمعة، إن التطورات في جنوب لبنان تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، مشددا على أن لبنان يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

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وأكد سليم خلال استقباله نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو، أن الجيش اللبناني كان وسيبقى حريصا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، مشددا في المقابل على الجهوزية الدائمة للتصدي لأي عدوان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن إنه "لن نسمح لحركة حماس أن تعمل إنطلاقا من الأراضي اللبنانية".

وكانت قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان، أكدت أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

المصدر:RT







