الجيش الإسرائيلي: "الرسالة واضحة".. لن نسمح لحماس بالعمل انطلاقا من لبنان

حمل الجيش الإسرائيلي الجمعة، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل، مشددا على أنه لن يسمح لحماس أن تعمل انطلاقا من لبنان.

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وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل أراضيها، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الذي نفذته حماس من هناك"، وأضاف: "لن نسمح لحماس أن تعمل إنطلاقا من لبنان".

ولفت المتحدث إلى أنه و"بناء على تقييم الوضع، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز القوات المقاتلة والمدفعية في القيادة الشمالية والجنوبية للتعامل مع سيناريوهات محتملة"، مؤكدا أن "جيش الدفاع جاهز ومستعد لحماية مواطني إسرائيل والغارات التي شنها الليلة الماضية على أكثر من جبهة هي رسالة واضحة بهذا الأمر".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

المصدر: RT