"واينت": الطيران الإسرائيلي قصف أهدافا بمخيم الرشيدية قرب صور

أفاد موقع "واينت" بأن الطيران الإسرائيلي هاجم مخيم الرشيدية للاجئين بالقرب من مدينة صور جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ أي هجوم على مواقع لحزب الله أو الجيش اللبناني.

إقرأ المزيد

وأفاد الموقع بأنه تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه أهداف فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى إصابة عدد من المنازل بأضرار ولم تقع إصابات.

كما أشار الموقع إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف قرية القليلة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل ظهر يوم أمس، فيما قالت قناة "الميادين" إن المناطق التي تعرضت للهجوم كانت مناطق زراعية ليس لها وجود عسكري.

ويقع مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور، ويعد الأقرب إلى حدود لبنان الجنوبية من بين الإثني عشر مخيما للاجئين الفلسطينيين الموجودة على الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، على منطقة الجليل الغربي، مضيفا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".

جاء إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.

واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

المصدر: ynet.co.il