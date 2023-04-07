حماس تدين العدوان على لبنان وتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد

دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على لبنان مؤكدة تضامنها مع الشعب اللبناني، ومحملة إسرائيل مسؤولية تداعيات التصعيد الخطير.

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وقالت الحركة في بيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم، ما يعكس حالة التوحش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت حركة "حماس": "نحمل الكيان الصهيوني وقيادته الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، ونؤكد وقوفنا وتضامننا مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق، وندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة"، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، على منطقة الجليل الغربي، مضيفا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".

جاء إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.

واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

المصدر:RT