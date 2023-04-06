إسماعيل هنية يجتمع بقادة الفصائل في بيروت ويحذر إسرائيل من التمادي (صور)

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إسرائيل من "التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى"، مؤكدا أنها تشكل خطرا ليس على فلسطين وحدها، بل على الدول العربية والإسلامية كلها.

وأدان هنية خلال اجتماع مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية يوم الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت، العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياها جريمة غير مسبوقة وعدوانا على الأمة الإسلامية ومقدساتها.

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وحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى وعلى المصلين والمعتكفين فيه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم.

وشدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، حيث قال: "لن نسمح لحكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى".

وطلب من فصائل المقاومة الفلسطينية كافة توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال، قائلا: "الأولوية اليوم هي لمقاومة الاحتلال، والوحدة الوطنية والمقاومة هما السبيل لتحقيق الانتصار وهزيمة المشروع الصهيوني". وفق قوله.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم ولجم الحكومة الإسرائيلية ومنعها من مواصلة عدوانها على الأرض والشعب والمقدسات.

كما دعا القوى الحية في الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل لنصرة القدس وفلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، داعيا الجميع أن يتحمل مسؤولياته.

جدير بالذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، وصل ظهر الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المسؤول الإعلامي للحركة في لبنان وليد كيلاني إن هنية وصل ظهرا إلى بيروت في زيارة خاصة لعدة أيام.

وأضاف أن الزيارة تأتي بعد اجتماعات سابقة عقدها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مع مسؤولي حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في لبنان، لتنسيق المواقف وتعزيز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية