أول تعليق لنصرالله على التصعيد الأخير جنوب لبنان

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، لأوسع مشاركة بإحياء "يوم القدس" العالمي يوم الجمعة المقبل، وذلك في أول تعليق له على التصعيد الأخير جنوب لبنان.

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وقال نصرالله في محاضرة رمضانية إنه "نظرا لما حصل الخميس وفجر الجمعة من أحداث في جنوب لبنان، ونظرا لترابط الأحداث في القدس والضفة الغربية وفي سوريا، كونها تدور في محور واحد وقضية واحدة، سأترك الحديث بالتفصيل إلى يوم الجمعة المقبل، حيث نحيي مناسبة يوم القدس العالمي".

ودعا نصرالله "لأوسع مشاركة بإحياء مناسبة يوم القدس العالمي، كجزء من المواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني وشعوب منطقتنا دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "حركة حماس تقف وراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، قبل أن يشن غارات فجر الجمعة، على مواقع في جنوب لبنان قال إنها استهدفت مواقع لحماس.

المصدر: المنار