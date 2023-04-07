حزب الله: هزائم إسرائيل تتراكم والنصر آت

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن "هزائم إسرائيل تتراكم، وأن النصر آت".

وقال الشيخ قاسم مغردا عبر "تويتر": "لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان وكل محور المقاومة في يقظة.

وأضاف "هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله".

لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر، والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظة.

هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آتٍ إن شاء الله.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) April 7, 2023

المصدر: RT + "تويتر"