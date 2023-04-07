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حزب الله: هزائم إسرائيل تتراكم والنصر آت

أخبار العالم العربي

حزب الله: هزائم إسرائيل تتراكم والنصر آت
RT
نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله
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قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن "هزائم إسرائيل تتراكم، وأن النصر آت".

وقال الشيخ قاسم مغردا عبر "تويتر": "لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان وكل محور المقاومة في يقظة.

وأضاف "هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله".

المصدر: RT + "تويتر"

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