مستشار مظلوم عبدي يفند ما تم تداوله بخصوص استهداف قائد "قوات سوريا الديمقراطية"

نفى آمد سيدو، مستشار قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، الأنباء التي تم تداولها بشأن استهداف عبدي.

وقال آمد سيدو في تدوينة على "فيسبوك": "جميع الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لـ"قسد" عارية عن الصحة".

وفي وقت سابق، ذكرت المصادر لـRT أن مظلوم كان في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وكان يستقل مروحية عسكرية، وكانت طائرتان تركيتان تراقبانه.

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وأضافت أن "الطائرتين المسيرتين وجهتا ضربتين بالقرب من الطائرة التي كان فيها مظلوم على حدود مطار السليمانية".

وبشأن عدم توجيه الضربة مباشرة له، أشارت المصادر إلى أن وجود شخصيات أجنبية ليست سورية ولا عراقية، منعت الطائرتين التركيتين من اغتياله ووجهت ضربات تحذيرية فقط.

وقبل يومين أعلنت السلطات في مطار السليمانية الدولي عن توقف رحلات الخطوط الجوية التركية من وإلى المطار، وذكرت وسائل إعلام تركية أن سبب توقف الرحلات التركية يعود إلى وجود معلومات استخبارية عن اختراق المطار من قبل "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: RT