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بينهم مصريون.. السعودية تضبط 168 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل وإحالتهم للتحقيق

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بينهم مصريون.. السعودية تضبط 168 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل وإحالتهم للتحقيق
AP
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اعتقلت الشرطة السعودية 168 شخصا مخالفا لنظامي الإقامة والعمل يحملون جنسيات مختلفة، وأحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، قبضت شرطة منطقة الرياض على 168 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل، من مختلف الجنسيات، ومنها 81 شخصا من الجنسية البنغلاديشية و29 من الجنسية الباكستانية و27 من الجنسية اليمنية، و18 من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية السودانية، و3 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وأوضحت أن ذلك تم في مواقع الفحص الدوري جنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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المصدر: وسائل الإعلام السعودية

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