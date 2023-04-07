وكالة: محادثات سعودية حوثية مرتقبة لإنهاء 8 سنوات من الصراع في اليمن

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مشاركين في المحادثات أن وفدا سعوديا عمانيا سيسافر إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث وقف إطلاق نار دائم مع حركة "أنصار الله" (الحوثيين).

وحسب المصدرين فإن المحادثات ستجري الأسبوع المقبل، وتهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد، وأنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل".

وأضافا أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

المصدر: "رويترز"