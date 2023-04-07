مركز الفلك الدولي: الجمعة 21 أبريل عيد الفطر فلكيا

أعلن مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس الموافق لـ20 أبريل الجاري.

وذكر أنه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأشار المركز في بيان إلى أنه من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي 1444 هـ.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 أبريل 2023 ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

وأضاف أنه هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس.

وصرح بأنه ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب وهذه دول قليلة فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.

المصدر: وام