السيسي: "حلمي ماشي في طريقه"

قال الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي، خلال الإفطار مع أسرة مصرية، "طالما الناس في خير وسلام وأحسن حال، يبقى حلمي ماشي في طريقه، والحلم لسه مخلصش".

وأضاف السيسي موجها حديثه لأحد الأطفال: "احلم وكل ما حلمك يبقى جميل ومخلص وأمين هتلاقي ربنا بيساعدك، وربنا فوق الكل، وهو صاحب الملك كله." وأوضح أنه "يجب أن نكون دائما يدا واحدة لنحقق مستقبلا أفضل."

وتابع أنه يجب أن نكون دائما يدا واحدة لنحقق مستقبلا أفصل، ويجب أن نشارك جميعا في تنفيذ برامج مخلصة للارتقاء بحياة المواطنين، كما نسعى لتحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من خلال مبادرة "حياة كريمة".

المصدر: القاهرة 24