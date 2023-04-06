مصر تطوّر مبنى وزارة الداخلية التاريخي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر وصندوق مصر السيادي اجتماعا لمتابعة عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم بمنطقة لاظوغلي وإعادة استغلال المبنى.

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ويتضمن التطوير إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز لفنون الاقتصاد الإبداعي، وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم تعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق.

وأشارت السعيد إلى أن الصندوق السيادي نجح مع شركائه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في الوصول لوضع تصور لإعادة استغلال المبنى القديم لوزارة الداخلية من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية.

المصدر: القاهرة 24