مصر تتخذ قرارا لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة توفيرا للطاقة.

وشدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارىء.

كما وجه المحافظ بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها.

ووجه اللواء خالد عبد العال أيضا بالتشديد على المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة.



المصدر : "مصراوي"