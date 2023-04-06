ليبيا.. القبض على مجموعة "من المرتدّين"

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الليبي مجموعة من المواطنين "خرجوا عن الملة الإسلامية"، وعددا من الأجانب المروجين للأفكار المتطرفة.

وأشار جهاز الأمن أنه في ظل الانغماس في الفوضى السياسية، الذي تشهده البلاد إشتغل بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها إلى ليبيا عن طريق بعض المنظمات والتي منها ما يعرف بمنظمة ( جماعة الله – Assemblies Of God) وهي عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13000 كنيسة منتشرة حول العالم، ومقرها في أمريكا، وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروع في أسيا وإفريقيا.

وقد تبين من خلال الإستدلال مع بعض من تم ضبطهم، أن لهذه المنظمة دورا كبيرا في إغوائهم وبشتى الطرق لبث سمومهم الداعية إلى التنصير والخروج عن الدين الإسلامي بين أواسط الشباب الليبي.

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المصدر: وسائل إعلام ليبية