مواطن ليبي يهاجم منزل جاره بالصواريخ والسلطات تعثر على ترسانة أسلحة (صور)

أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانا بخصوص إطلاق مواطن صاروخي "آر بي جي" على منزل جاره بمدينة الخمس غربي البلاد، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية بين الطرفين.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "بعد ورود بلاغ من مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس إلى غرفة الاتصالات بالمديرية بشأن إفادة مجموعة من الاشخاص المقيمين بالمنطقة ضد شخص قام برمي عدد اثنين دانات "آر بي جي" على منزل جاره الذي تقدم بالبلاغ، وعلى إثر ذلك توجهت دوريات مركز شرطة كعام والبحث الجنائي وقسم شرطة النجدة مدعومين بقوة المهام الخاصة إلى مكان الواقعة برفقتهم مدير نيابة الخمس الجزئية بناء على تكليف من رئيس نيابة الخمس الابتدائية، بشأن مباشرة التحقيق في البلاغ".

وأضاف البيان: "تم تطويق المنزل والقاء القبض على المتهم ويدعى "أ-أ-هـ" وتم الدخول إلى المنزل وعثر بداخله على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وأكمل: "تم تسليم أوراق المحضر إلى قسم البحث الجنائي الخمس بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات، وبالاستدلال مع المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات وتَم ايداعه في غرفة الحبس الاحتياطي بالقسم ثم إحالته للنيابة العامة".

المصدر: RT