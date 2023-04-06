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بناء على طلب أردني فلسطيني .. "التعاون الإسلامي" يبحث السبت الاعتداءات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

بناء على طلب أردني فلسطيني ..
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة ستعقد يوم السبت اجتماعا استثنائيا بطلب من الأردن وفلسطين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وسيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

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ويبحث الاجتماع الذي جاء بناء على طلب ‫أردني فلسطيني‬، وبالتنسيق مع ‫السعودية‬، رئيسة القمة الإسلامية ورئيسة اللجنة التنفيذية، التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، جراء الاقتحامات المتواصلة التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية للحرم والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، وعلى حق المصلين المقدسيين في تأدية شعائرهم الدينية.

وأكدت وزارة الخارجية استمرار التحرك عربيا وإسلاميا ودوليا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكا صارخا مرفوضا ومدانا للقانون الدولي الإنساني يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

بناء على طلب أردني فلسطيني ..

المصدر: RT

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