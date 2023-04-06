مراسلتنا: سماع أصوات صافرات الإنذار في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان  

أفادت مراسلتنا، بسماع أصوات صافرات الإنذار في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلق من لبنان حسب التقديرات، فيما أطلقت القبة الحديدية عشرات صواريخ الاعتراض.

وأشارت مراسلتنا إلى أن المناطق التي طالها القصف من لبنان مأهولة بالسكان.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب مناطق سكنية لبنانية على الحدود، بحسب ما أكد مراسلنا.

من جهته، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بلاغ أولي إن "صافرات إنذار دوت في مناطق شلومي وبيتست في الشمال. التفاصيل قيد الفحص".

وأظهر فيديو متداول إطلاق المنظومة الجوية الإسرائيلية صاروخي اعتراض باتجاه هدف في السماء.

ولفتت قناة "كان" إلى أنه على ما يبدو أن هناك صاروخا واحدا أطلق من لبنان وجرى اعتراضه في سماء مستوطنة شلومي بالجليل من قبل القبة الحديدية، فيما قال موقع "0404" إن المستوطنين في الجليل أبلغوا عن اعتراض 3 صواريخ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة إطلاق صورايخ من سهل القليلة في لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل.

واندلعت النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

Sputnik

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات مؤللة في المناطق الحدودية.

وقالت مراسلتنا إنه تم الطلب من سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في الشمال.

يتبع..