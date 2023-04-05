الحكومة العراقية: اتفاق تصدير النفط مع إقليم كوردستان يحل 70% من المشاكل

اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن تنفيذ اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بصورة صحيحة "سيحل أكثر من 60 -70% من المشاكل" بين بغداد وأربيل."

وقال العوادي إن "الاتفاق سيغير الكثير حيث كنّا نتحدث قبل هذا اليوم عن أن إقليم كوردستان لديه وارداته الخاصة به ويصدر النفط من خلال الشركات الـ4 المتعاقد معها، وكان هذا الموضوع دائماً ما يخلق تقاطعات مع الحكومة الاتحادية في بغداد".

إقرأ المزيد

هذا وقد تم يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري توقيع اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأشار إلى قرار محكمة التحكيم في باريس المؤرخ في 27 مارس 2023، "الذي أوقفت تركيا على أساسه ضخ نفط إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الحكومة الاتحادية في بغداد لا تريد لإقليم كوردستان أن يتأذى بهذا الشكل، حيث يعد جزءاً أصيلاً من العراق ومواطنوه هم مواطنون عراقيون لا يختلفون عن المواطنين في الوسط أو الجنوب، كما لا نريد أن نتضرر نحن، لأنها واردات عراقية ونفط عراقي في كوردستان".

في هذا السياق شدّد على أن الجانبين سيخسران في حال توقف تصدير النفط لفترة طويلة.

ولفت إلى أن "الاتفاق مؤقّت إلى حين تشريع قانون النفط والغاز الذي سيحل كل هذه المشاكل" و"يرتّب كل أنواع العلاقة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن الاتفاق "يولد أرضية جيدة للثقة بين الطرفين، ومن الممكن أن نبني عليه لاحقاً بصورة جيدة".

المصدر: رووداو ديجيتال