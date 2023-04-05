الجزائر تدين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتصمين.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثل تعديا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان " تناشد الجزائر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين، لاسيما في هذا الشهر الفضيل المبارك".

وأوضح البيان: "تؤكد الجزائر مجددا موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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المصدر: الخبر الجزائرية