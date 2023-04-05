رئيس الطائفة الإنجيلية: بناء أول كنيسة مصرية في السعودية قريبا

قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أندريه زكي، إن هناك انفتاحا كبيرا في السعودية، مضيفا "قريبا قد تقام أول كنيسة مصرية بها".

إقرأ المزيد

وذكر في مؤتمر صحفي، على هامش مؤتمر آليات التنوع والتضامن المجتمعي أن "هناك انفتاح كبير في السعودية في كل المجالات، ومن الممكن أن نشهد في الفترة المقبلة بناء أول كنيسة مصرية على أرض سعودية".

وكانت الكنيسة المصرية قد أقامت لأول مرة قداسا للمسيحيين في السعودية بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بزيارة تفقدية إلى الأقباط المصريين المقيمين في السعودية، وذلك لمدة شهر انتهى بإقامة القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي ليلة 6 يناير 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السعودية.

وجاء في العدد الجديد من مجلة الكرازة، أن الزيارة قد شملت عدة مدن في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بإقامة القداسات وحضور أعداد كبيرة من الأقباط والاريتريين وممارسات كافة الصلوات والاجتماعات الروحية المتنوعة وبرعاية كاملة من السلطات السعودية، مع زيارة السفارة المصرية بالسعودية وحضور عشاء خاص بالسفارة. وقد قامت السفارة بمرافقة زيارة المطران في كافة اللقاءات وتسهيل جميع الإجراءات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية