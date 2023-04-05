قصف إسرائيلي بالمدفعية والطيران على قطاع غزة (فيديو)

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجيش شن غارات جديدة على أهداف في قطاع غزة، مستهدفا موقعين للمقاومة الفلسطينية قرب الحدود الشمالية والجنوبية للقطاع.

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وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) غرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، بحسب مصدر أمني في غزة.

كذلك، أفاد شاهد عيان بأن "طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب غرب مدينة غزة".

ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب مصادر طبية.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إنه تم إطلاق 6 صواريخ على الأقل من القطاع باتجاه إسرائيل، وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان صحافي "أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي".

وأضاف البيان "بعد إطلاق صافرات إنذار إضافية في محيط قطاع غزة، أُطلقت أربعة صواريخ من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ حتى اللحظة.

المصدر: RT+ وكالات