مصدر عسكري سوري: استشهاد مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية

أفاد مصدر عسكري سوري "باستشهاد مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء".

وقال المصدر العسكري: "في تمام الساعة 00:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف: "وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

يتبع..