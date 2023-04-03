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مصدر عسكري سوري: استشهاد مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية

مصدر عسكري سوري: استشهاد مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري سوري: استشهاد مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية
AP
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أفاد مصدر عسكري سوري "باستشهاد مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء".

وقال المصدر العسكري: "في تمام الساعة 00:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات  من الصواريخ  من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف: "وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

يتبع..

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