"سانا": وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء العاصمة السورية دمشق (فيديو)

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق.

هذا وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية المحلية أن "الصواريخ الإسرائيلية كانت تستهدف جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي لكن الدفاعات الجوية اسقطت معظمها".

وقال مصدر عسكري سوري موضحا: "في تمام الساعة 17:00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".

وفجر الأحد الماضي، أفاد مصدر عسكري سوري بإصابة 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي من شمال شرق بيروت استهدف حمص وريفها.

المصدر: "سانا"