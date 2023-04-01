مصدر عسكري سوري: إصابة 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي من شمال شرق بيروت استهدف حمص وريفها

أفاد مصدر عسكري سوري فجر اليوم الأحد، بإصابة 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي من شمال شرق بيروت استهدف حمص وريفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية".

كما قال مصدر عسكري: "الاعتداءات المتكررة من الجيش الإسرائيلي تدل على ضعف وعجز الجيش الغادر عن المواجهة والنزول إلى الأرض، ولن تمر بسلام هذه الاعتداءات، وقد أعذر من أنذر".

المصدر: "سانا"