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مصدر عسكري سوري: إصابة 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي من شمال شرق بيروت استهدف حمص وريفها

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مصدر عسكري سوري: إصابة 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي من شمال شرق بيروت استهدف حمص وريفها
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أفاد مصدر عسكري سوري فجر اليوم الأحد، بإصابة 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي من شمال شرق بيروت استهدف حمص وريفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية".

كما قال مصدر عسكري: "الاعتداءات المتكررة من الجيش الإسرائيلي تدل على ضعف وعجز الجيش الغادر عن المواجهة والنزول إلى الأرض، ولن تمر بسلام هذه الاعتداءات، وقد أعذر من أنذر". 

المصدر: "سانا"

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