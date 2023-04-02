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مصر..الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين

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مصر..الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين
AP
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حذرت الأرصاد الجوية في مصر، من وجود أتربة عالقة يوم غد الاثنين نهارا على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة، وشمالي الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، لافتة إلى أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وقد تصل لحد العاصفة على مطروح والسلوم على فترات متقطعة.

وفي التفاصيل، أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعها لحالة الطقس يوم غد في مصر وحتى يوم السبت المقبل الموافق 8 أبريل.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس بشكل عام خلال الأيام المقبلة سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء والبلاد، بينما يأتي مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وبارد ليلا على معظم المحافظات.

المصدر: "القاهرة 24"

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