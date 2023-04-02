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وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة في الرياض

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وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة في الرياض
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أفادت وسائل إعلام بأن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" عن "رويترز"، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة.

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وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وأكدت الخارجية السعودية نهاية شهر مارس الماضي، بدء مباحثات مع الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت البعثة الدبلوماسية في دمشق.

ودعت العديد من الدول العربية مؤخرا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث تم إنهاء عضويتها عام 2011 جراء الأزمة السورية والحرب الأهلية حينها.

يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التقى أمس الجمعة مع نظيره المصري سامح شكري في زيارة رسمية إلى القاهرة هي الأولى من 10 سنوات، وسط أنباء تناقلتها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن لقاء محتمل بين الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي أواخر شهر أبريل الحالي.

المصدر: تاس، RT

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