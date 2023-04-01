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مسؤول: 7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10 أيام من رمضان

أخبار العالم العربي

مسؤول: 7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10 أيام من رمضان
المسجد الحرام
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد إن أكثر من 7.4 مليون معتمر ومعتمرة وفدوا للمسجد الحرام خلال 10 أيام من شهر رمضان.

وأضاف الرشيد، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "المعتمرين وجدوا خدمات ضيافة مميزة، وخدمات نقل لا مثيل لها في مختلف دول العالم".

وأشار إلى "أن ذلك بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

المصدر: RT

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