مسؤول: 7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10 أيام من رمضان

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد إن أكثر من 7.4 مليون معتمر ومعتمرة وفدوا للمسجد الحرام خلال 10 أيام من شهر رمضان.

وأضاف الرشيد، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "المعتمرين وجدوا خدمات ضيافة مميزة، وخدمات نقل لا مثيل لها في مختلف دول العالم".

أكثر من ٧.٤ مليون معتمر ومعتمرة من مُختلف الجنسيّات وفدوا للمسجد الحرام.. وجدوا خدمات ضيافةٍ مُميّزة، وخدمات نقلٍ لا مثيلَ لها في مختلف دول العالم؛ بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ اللهم أدمها من نعمة واحفظ ولاة أمرنا 🇸🇦 pic.twitter.com/QvrKLewu1p — صالح الرشيد (@Salehalrasheed) March 31, 2023

وأشار إلى "أن ذلك بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

المصدر: RT