البنتاغون: القضاء على 8 أشخاص أثناء الضربات الأخيرة في سوريا

أعلن البنتاغون القضاء على 8 أشخاص أثناء الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سوريا ردا على استهداف قاعدة أمريكية في محافظة الحسكة بالطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "حسب تقديراتنا، قتل 8 مقاتلين بنتيجة ضرباتنا على موقعين لقوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا إيرانيين، لكنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

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يذكر أن قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة يوم 23 مارس الجاري، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 عسكريين ومتعاقد آخر بجروح.

واتهمت الولايات المتحدة "جماعات موالية لإيران" بالوقوف وراء الهجوم، ونفذت ضربات جوية على مواقع في محافظة دير الزور السورية، ردا على الهجوم على قاعدتها.

المصدر: تاس